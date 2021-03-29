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15:45, 29 марта 2021 года

Спасатели просят не поджигать!

Как только на территории Орловской области установилась тёплая сухая погода, жители региона начали поджигать сухую траву.


Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, только за прошедшие выходные орловские спасатели пять раз выезжали на тушение загораний сухой растительности. Палы сухостоя зафиксированы в Орле, Орловском, Троснянском, Урицком и Мценском районах.

Так, в субботу, 27 марта, ликвидировали горение сухой травы на площади 10 кв.м. в районе Силикатного пруда в Орле. В воскресенье, 28 марта, в Троснянском районе горело четверть гектара, в Орловском недалеко от села Ивановское – 200 кв.м., в Урицком районе в деревне Комаровец – 50 кв.м., в Мценском районе в деревне Сомово, на берегу реки Зуша, – 5 кв.м. Сотрудниками государственного пожарного надзора проводится работа по установлению виновных лиц.

Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.
Так, штраф для гражданина составляет от 2 тыс. до 3 тыс. руб., для должностного лица – от 6 тыс. до 15 тыс. руб., на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области


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