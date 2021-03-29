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16:26, 29 марта 2021 года

В Орле потратят полмиллиарда рублей на футбольный манеж

Областную столицу ждет очередная большая стройка.


Соответствующая заявка на поиск подрядчика размещена на Госзакупках. Из документации следует, что максимальная цена контракта на строительство крытого футбольного манежа на стадионе имени Ленина составит чуть больше 471,5 миллиона рублей. Деньги на оплату услуг подрядчика возьмут из областного бюджета, не заплатив ни копейки аванса – это дополнительно указано в конкурсном документе.

Победитель торгов может стать известен уже в эту пятницу, 2 апреля. Согласно соглашению, он должен будет завершить работы к 31 октября 2023 года. Контрактом предусмотрен пятилетний гарантийный срок.


Артём Ежаков
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