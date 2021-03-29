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16:30, 29 марта 2021 года В Орле запланировали расчистку Оки вдоль набережной Об этом было заявлено на сегодняшнем аппаратном совещании в областной администрации.





Оку хотят расчистить на участке от Красного моста вниз по течению до моста имени 60-летия Октября (Герценский мост). В этом году для будущих работ подготовят смету – на эти цели выделено пять миллионов рублей из федеральных средств, поиск подрядчика начнется в апреле. Сама расчистка реки запланирована на 2023 – 2024 год, во сколько она обойдется бюджету, пока неизвестно – нужно дождаться составленной сметной документации, сообщает сайт регионального правительства.





Артём Ежаков



