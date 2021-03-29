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17:13, 29 марта 2021 года Мэр Орла встретится с горожанами Первые в списке – жильцы микрорайона «Новая Ботаника».





Градоначальник прибудет в «Новую Ботанику» 1 апреля в 19:00. Место встречи – в районе домов № 7 и № 11 «А» по улице Орелстроевской. Мэр будет готов ответить на вопросы горожан, касающиеся развития микрорайона.

Парахин в социальных сетях. «Со временем проведу аналогичные встречи во всех спальных районах: Наугорском микрорайоне, 909 квартале и т.д. О дате, времени и месте буду сообщать заранее», – сообщил





Артём Ежаков



