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17:51, 29 марта 2021 года

Орловчанку осудят за посредничество в передаче взятки

Материальное вознаграждение предназначалось за выставление хороших отметок студенту вуза.


Как сообщает сайт орловского следственного управления, 35-летняя орловчанка в 2018 году, из иной личной заинтересованности, помогла договориться проректору Орловского государственного института экономики и торговли и студенту данного образовательного учреждения. Предметом договора стало выставление положительных оценок за предметы, по которым у студента имелась академическая задолженность. За услуги предлагалось 32 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело бывшего проректора вуза, которая обвиняется во взяточничестве, уже рассматривается в суде.

Бывший студент за дачу взятки осужден, приговор суда вступил в законную силу.


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