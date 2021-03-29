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18:02, 29 марта 2021 года Юные орловцы будут бесплатно заниматься в кружках и секциях Социальный статус и финансовое положение семьи при этом не важны.





Как сообщает сайт мэрии Орла, с нового учебного года в Орловской области начнет работу система персонифицированного финансирования дополнительных занятий для детей. Это значит, что теперь каждый ребенок, вне зависимости от финансового положения его семьи, сможет заниматься в кружках по интересам и спортивных секциях, которые выберет сам. Средства на дополнительное обучение детей выделяет государство. Детям, зачисленным на занятия, автоматически выдается Сертификат персонифицированного финансирования с определенной суммой денег. Ребенок посещает занятия, и оплата за обучение списывается со счета Сертификата.





Орловское Информбюро



