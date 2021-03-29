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20:44, 29 марта 2021 года Клычков намерен бороться за бесплатный въезд в «Орловское полесье» Об этом заявил во время сегодняшнего прямого эфира в социальных сетях губернатор Клычков.





Глава региона заявил, что удивился информации о платном въезде в национальный парк с 1 апреля. Он подтвердил, что это решение аргументировано постановлением Министерства природных ресурсов. Тем не менее губернатор заявил, что «не большой сторонник такого подхода» – ведь сейчас за посещение некоторых мест в «Полесье» взимается логичная плата, а платить «за воздух» – неправильно.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня я пригласил Олега Михайловича Пригоряну (директор национального парка), мы с ним обсудили эту ситуацию, я написал официально ему обращение, вышел на Министерство природы, и могу сказать, что нашел понимание у руководства национального парка о том, что до выяснения всех обстоятельств никакая плата взиматься не будет».

Глава региона пообещал, что приложит все усилия для исключения «Орловского полесья» из федерального приказа в части взимания платы за посещение национальных парков.





Артём Ежаков



