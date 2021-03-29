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Главная » Новости

21:03, 29 марта 2021 года

В Орловской области пока не планируют отключать батареи

Губернатор Клычков ответил на вопрос завершения отопительного сезона в регионе.


Глава региона заявил, что на текущей неделе ожидаются минусовые температуры, поэтому пока речи об отключении подачи тепла не идет. «Легко отключить – включить будет невозможно в короткий срок потом», – заявил губернатор. Решение о завершении отопительного сезона будет приниматься на основании краткосрочного и долгосрочного прогноза погоды.

В чате трансляции Клычкова стали просить повременить с отключением, ссылаясь на непостоянство погоды.
«Мы сейчас не собираемся отключать, я тоже мерзну», – подчеркнул губернатор.



Артём Ежаков
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