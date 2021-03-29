Главная » Новости



21:20, 29 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- На Орловщине затопило пять мостов. Половодье продолжает блокировать низководные переправы.



- В Орле запланировали расчистку Оки вдоль набережной.



- Орел в два раза древнее, чем считалось. Это доказали раскопки у Красного моста.



- Пандемия отступает от орловского рынка труда. Стабилизировать ситуацию во время пандемии удалось благодаря ряду механизмов поддержки населения.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



