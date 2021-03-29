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21:24, 29 марта 2021 года Коронавирус может внести коррективы в празднование Пасхи в Орловской области Окончательного решения о формате проведения праздника еще нет.





Информация об этом прозвучала во время сегодняшнего прямого эфира губернатора Клычкова в социальных сетях.



«По Пасхе, решение, как мы и договорились с Митрополией, будет приниматься, исходя из эпидемиологической ситуации. Есть четкое понимание того, что глупо подводить людей под опасность. Будем исходить из ситуации», – сообщил глава региона.

Напомним, что в этом году Пасха будет отмечаться 2 мая.





Артём Ежаков



