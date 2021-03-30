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6:29, 30 марта 2021 года Материнский (семейный) капитал – в помощь семьям Программа материнского (семейного) капитала действует до конца 2026 года. Размер МСК ежегодно индексируется, изменение размера не влечет замену сертификата.





Право на материнский (семейный) капитал возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан РФ независимо от места их жительства:



- женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;

- женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007г., если ранее они не воспользовались правом на материнский капитал;

- мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на материнский капитал, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года;

- женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года;

- мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года.



С 15 апреля 2020 года органы Пенсионного фонда РФ осуществляют выдачу сертификатов в проактивном режиме, то есть без личного обращения граждан с заявлением и необходимыми документами. Информация о выдаче сертификата поступает в личный кабинет владельца сертификата на сайте



Пенсионного фонда России или Едином портале государственных и муниципальных услуг.



Материнский (семейный) капитал на первого ребенка с 1 января 2021 года составляет 483 881,83 рубля. Такая же сумма полагается семьям, у которых право на материнский капитал возникло до 1 января 2020 года.



Размер материнского капитала для семей, у которых право на МСК возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего и последующих

детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникало, составляет в 2021 году 639 431,83 рубля.



Для семей, которые сначала получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного ребенка, размер дополнительно увеличился на 155 550 рублей.





Орловское Информбюро



