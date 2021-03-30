Главная » Новости



5:31, 30 марта 2021 года На выходных двое орловцев пытались пронести товары мимо кассы Оба преступления были пресечены росгвардейцами.





Как сообщает пресс-служба ведомства, инциденты с неоплаченными товарами произошли в супермаркетах на улицах Рощинская и Пушкина. Подоспевшие силовики задержали 38-летнего мужчину и 24-летнего парня. Обоих передали полицейским для дальнейшего разбирательства.



Всего на минувшей неделе росгвардейцы более 60 раз выезжали на срабатывания тревожных кнопок на охраняемых объектах региона. Правоохранителям удалось пресечь ряд нарушений общественного порядка и несколько мелких краж в торговых точках.





Артём Ежаков



