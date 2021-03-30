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8:32, 30 марта 2021 года В Орловской области объявили о двухмесячной уборке региона Экологическое мероприятие пройдет с 1 апреля по 1 июня.





В санитарной очистке Орловщины примут участие власти, трудовые коллективы, учащиеся и молодежь. В рамках экологического двухмесячника они займутся уборкой общественных, лесных и водных территорий области.



Что касается Всероссийского субботника, то в регионе он запланирован на 24 апреля – сообщает сайт областного правительства.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Прошу муниципалитеты активно включиться в процесс уборки территорий, не дожидаясь субботника, в том числе привести в порядок воинские захоронения и кладбища».





Артём Ежаков



