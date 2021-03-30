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7:34, 30 марта 2021 года

Орловских рыбаков ограничат в ловле

Это связано с началом нереста в региональных водоемах.


Ограничения регламентированы правилами рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна. Нарушение установленных правил чреваты для рыбаков административной и уголовной ответственностью – сообщает региональный информационный портал.

Ограничения для всех орудий добычи (кроме одной поплавочной или донной удочкой у одного рыбака с берега вне мест нереста с общим количеством крючков не более 2 штук) вводятся на территории области с 1 апреля до 10 июня. До 30 апреля запрещена рыбалка на зимовальных ямах, а до 30 июня нельзя добывать раков.

С полным перечнем весенних запретов в рыболовстве можно ознакомиться на сайте территориального управления Росрыболовства в разделе «Рыбоохрана» или по телефону: 8 (4862) 76 – 23 – 21.

О фактах браконьерства следует сообщать по телефонам: +7 (499) 611 – 53 – 70; 8 (917) 573 – 20 – 49 (круглосуточно).


Артём Ежаков
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