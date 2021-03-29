Орловский инспектор ГИБДД обвиняется в коррупции

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21:41, 29 марта 2021 года
Орловский инспектор ГИБДД обвиняется в коррупцииЕму инкриминируют мелкое взяточничество и превышение должностных полномочий.
По предварительным данным следствия, год назад инспектор ГИБДД, находясь при исполнении, получил от нарушителя ПДД в части пересечения сплошной линии дорожной разметки, 4 тысячи рублей в обмен на избавление водителя от административной ответственности.
Расследование уголовного дела продолжается – сообщает сайт регионального СУ СК.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, проводится проверка по данному факту.
В настоящее время сотрудник отстранен от несения служебных обязанностей. Вопрос о дальнейшем прохождении службы в ОВД будет решен по результатам расследования уголовного дела. В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел и понесёт ответственность в соответствии с законодательством.
К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и его непосредственные руководители.
Артём Ежаков