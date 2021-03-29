Орловский инспектор ГИБДД обвиняется в коррупции

Ему инкриминируют мелкое взяточничество и превышение должностных полномочий.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, проводится проверка по данному факту.

В настоящее время сотрудник отстранен от несения служебных обязанностей. Вопрос о дальнейшем прохождении службы в ОВД будет решен по результатам расследования уголовного дела. В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел и понесёт ответственность в соответствии с законодательством.

К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и его непосредственные руководители.