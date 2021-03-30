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9:22, 30 марта 2021 года Орловцы открыли роллер-сезон Областной центр стал участником марафона всероссийского проекта «Большая перемена за активный образ жизни». С активными и позитивными познакомилась съемочная группа ГТРК «Орел».





Снег постепенно покидает наш город, и каток на площади Ленина прекратил свою работу. Но любителям покататься отчаиваться не стоит. Нужно только заменить коньки с полозьями на коньки с колесами.



Для Софьи Волчковой ролики стали элементом активного отдыха еще в детстве. После победы на всероссийском проекте «Большая перемена» орловская школьница свою любовь к спорту совместила с участием в крупной акции.



Софья Волчкова, победительница проекта «Большая перемена»: «Мы решили провести эту акцию в честь начала нового сезона «Большой перемены» и роллер-сезона на Орловщине».

«Коллеги» по роликовым конькам Софью поддержали. Помогла и погода. Сухой асфальт и плюс на термометре - долгожданная весна. И вот на улице - целые семьи. Опытные роллеры наплыву старшего поколения не удивлены.



Андрей Бутырин, тренер по роллер-спорту: «Когда родители приводят ребенка учиться кататься, стоят, ждут час, два. Потом идут, покупают ролики и сами начинают осваивать».

Традиционно родители приобщают детей к спорту. Но бывает и наоборот – дети своим примером вдохновляют родителей на активный отдых.



Солнечная погода позволяет рассчитывать на активный роллер-сезон в этом году. Орел ждет целая серия соревнований. Но прежде – тренировки. Подробности занятий – в социальных сетях.





Анастасия Дорохова



