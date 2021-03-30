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10:15, 30 марта 2021 года В ДТП в Орле пострадала несовершеннолетняя Девушке 2004 года рождения потребовалась госпитализация.





Авария произошла накануне, 29 марта, около 21:40. В районе дома № 48 по улице 5 Августа «Шкода» создала помеху для 19-летнего водителя «Форда Фокус» и последний врезался в препятствие. Несовершеннолетней пассажирке «Форда» потребовалась госпитализация.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы – сообщает пресс-служба областного УГИБДД.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



