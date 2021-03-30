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10:34, 30 марта 2021 года В Орле пожарные спасли пенсионера из дымовой ловушки Возгорание произошло накануне, 29 марта, в районе 21:30.





Спасателей уведомили о пожаре в пятиэтажке в переулке Речном в 21:39. Прибыв на место, огнеборцы увидели, что из окон квартиры на втором этаже шел дым. С помощью трехколенной лестницы оттуда была спасен 83-летний мужчина. Параллельно с эвакуацией пенсионера, сотрудники МЧС вывели с верхних этажей 12 человек.



Как оказалось, очаг возгорания пришелся на спальню пожилого орловца – огонь уничтожил постельные принадлежности на площади в 2 м².



Пожарно-спасательные подразделения Орловской области за минувшие сутки выезжали одиннадцать раз, из них – четыре выезда на ликвидацию пожаров и семь – на различные происшествия, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.





Артём Ежаков



