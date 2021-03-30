Будущие абитуриенты познакомились с орловским аграрным вузом

|Главная » Новости
11:18, 30 марта 2021 года
Будущие абитуриенты познакомились с орловским аграрным вузомВ Орловском аграрном университете имени Парахина прошел День открытых дверей.
День открытых дверей - это возможность проинформировать абитуриентов о перспективах и узнать, как складывается карьера выпускников.
Несмотря на то, что одной из самых востребованных является профессия агронома, в 2021 году вуз нацелен на специальности, связанные с разработкой новых продуктов питания, цифровизацией и «умным» развитием сельскохозяйственной отрасли.
Учебное заведение может предложить большой выбор специализаций. На самых востребованных направлениях имеется достаточно большое количество бюджетных мест.
Кстати, обучаясь в вузе по системе бакалавриата, студенты получают возможность освоить сразу несколько специальностей благодаря институтам дополнительных образовательных услуг, переподготовки и повышения квалификации.
В этом году прием будет вестись как в онлайн, так и оффлайн-форматах.
Юлия Опанасюк