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Главная » Новости

11:18, 30 марта 2021 года

Будущие абитуриенты познакомились с орловским аграрным вузом

В Орловском аграрном университете имени Парахина прошел День открытых дверей.


День открытых дверей - это возможность проинформировать абитуриентов о перспективах и узнать, как складывается карьера выпускников. 
 
Несмотря на то, что одной из самых востребованных является профессия агронома, в 2021 году вуз нацелен на специальности, связанные с разработкой новых продуктов питания, цифровизацией и «умным» развитием сельскохозяйственной отрасли. 
 
Учебное заведение может предложить большой выбор специализаций. На самых востребованных направлениях имеется достаточно большое количество бюджетных мест.
 
Кстати, обучаясь в вузе по системе бакалавриата, студенты получают возможность освоить сразу несколько специальностей благодаря институтам дополнительных образовательных услуг, переподготовки и повышения квалификации.
 
В этом году прием будет вестись как в онлайн, так и оффлайн-форматах.



Юлия Опанасюк
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