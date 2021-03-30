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11:18, 30 марта 2021 года Будущие абитуриенты познакомились с орловским аграрным вузом В Орловском аграрном университете имени Парахина прошел День открытых дверей.





День открытых дверей - это возможность проинформировать абитуриентов о перспективах и узнать, как складывается карьера выпускников. Несмотря на то, что одной из самых востребованных является профессия агронома, в 2021 году вуз нацелен на специальности, связанные с разработкой новых продуктов питания, цифровизацией и «умным» развитием сельскохозяйственной отрасли. Учебное заведение может предложить большой выбор специализаций. На самых востребованных направлениях имеется достаточно большое количество бюджетных мест. Кстати, обучаясь в вузе по системе бакалавриата, студенты получают возможность освоить сразу несколько специальностей благодаря институтам дополнительных образовательных услуг, переподготовки и повышения квалификации. В этом году прием будет вестись как в онлайн, так и оффлайн-форматах.





Юлия Опанасюк



