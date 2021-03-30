Орловщина готовится к весенним полевым работам

Посевные планы аграриев и их подготовка обсуждалась накануне на аппаратном совещании в областном правительстве.



Как сообщает сайт областного правительства , в текущем году орловские аграрии планируют заполнить полезными культурами 1 миллион 304 тысячи гектаров посевных участков региона. Из этой цифры почти 789 тысяч гектаров придутся на яровые – здесь аграрии хотят нарастить объемы посевов злаков, овощей и масличных культур.

В данный момент вся сельскохозяйственная техника готова для проведения весенних полевых работ. На совещании было заявлено, что сейчас для нее докупаются ГСМ. Параллельно с этим идет закупка удобрений и средств защиты семян.



Также была затронута тема субсидирования сельхозпроизводителей. По словам главы регионального профильного департамента Александра Шалимова, сейчас аграриям выдано свыше 142 миллионов рублей, в ближайшее время будет проведена еще одна выплата почти на 27 миллионов.



Согласно плану Минсельхоза, в этом году орловские производители продукции АПК в общей сложности могут получить чуть больше 403 миллионов рублей субсидий в виде краткосрочных кредитов.