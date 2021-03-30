Молодым орловцам преподали уроки трудовой доблести

Мероприятие посвящено 100-летию с начала чествования в России человека труда.

Уроки трудовой доблести, посвященные 100-летию с начала чествования в России человека труда, проводятся по всей стране. Такой урок прошел и в Орловском техникуме сферы услуг. В этом учебном заведении 50 преподавателей и 9 мастеров носят почетное звание «Ветеран труда».

Цель урока - патриотическое и нравственное воспитание студентов, обучающимся рабочим профессиям. Будущим специалистам рассказали о почетных знаках и наградах, которые получали Герои Социалистического Труда. Кстати, с 2013 года выдающимся мастерам своего дела присваивают звание «Герой труда Российской Федерации». Рассказали молодежи и о наших земляках, удостоившихся почетных званий.