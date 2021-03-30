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11:31, 30 марта 2021 года Свыше 500 орловцев погибли от коронавируса В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 30 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 64 случая коронавирусной инфекции (всего – 32 370).



На лечении – 2 184 человека. Накануне выписано 58 орловцев (всего – 29 685). Общая смертность в регионе достигла отметки в 501 летальный исход (+2 смерти за сутки).



Суточная заболеваемость в России – 8 277 (всего – 4 536 820), число выздоровевших – 9 588 (всего – 4 155 996). Общее число летальных исходов – 98 442 (+ 409 случаев за сутки). На лечении – 282 382 человека.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



