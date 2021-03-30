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11:54, 30 марта 2021 года Ребенок и Великий пост Как помочь ребенку выдержать 40 дней поста? Как вести себя родителям, если их ребенок решил соблюдать пост, но они не разделяют его взглядов? Что делать, если нет возможности прийти в храм? На эти и другие вопросы ответил духовник Орловской православной гимназии Николай Евдокимов.











Юлия Опанасюк



