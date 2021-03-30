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11:55, 30 марта 2021 года

В Орле создадут общественный контроль дорожного ремонта

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.


Всего планируется создать четыре общественные контрольные группы численностью от двух до трех человек – по одной на район. В любое время народные инспекторы могут посещать ремонтируемые дороги и фиксировать нарушения с последующей передачей материалов в Управление коммунальным хозяйством. Особо подчеркивается, что общественный контроль будет действовать наравне, но не вместо надзора УКХ.

Стать общественным проверяющим может любой желающий с образованием в сфере дорожного строительства. Опыт работы в этой сфере приветствуется. Заинтересованные могут отправить заявку на электронную почту pressa@orel-adm.ru. В теле письма необходимо сделать пометку «Общественный контроль». В самом послании необходимо указать ФИО, личный номер телефона, данные об образовании и опыте работы. Заявки принимаются до конца текущей недели – сообщает сайт городской администрации.


Артём Ежаков
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