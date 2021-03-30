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13:33, 30 марта 2021 года

В Болхове отремонтировали подвесной мост

Обновленную переправу испытала на прочность корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.


В Болхове насчитывается четыре подвесных моста. Жители неоднократно обращались к местной власти с просьбой отремонтировать их. За счет собственных средств и с помощью депутатов удалось отремонтировать одну из переправ. Для жителей Ефремовской и Молодежной улиц этот мост чуть ли не единственная возможность перебраться в центр, где магазины, рынок, поликлиника, детские учреждения. 
 
На ремонт потратили 530 тысяч. Основание моста менять не пришлось. 
 
Борис Скворцов мэр г. Болхова: «Конструкция моста прошла государственную экспертизу. Было сказано, что сам мост в хорошем состоянии, хотя это постройка 70-80 годов прошлого века, но, тем не менее, он еще век прослужит». 
 
Деревянное полотно заменили металлическим, перила сделали из обычной сетки. Для безопасности пешеходов конструкцию усилили дополнительными тросами.
 
Срок сдачи был намечен на 20 мая, но ремонт провели буквально за месяц. Впрочем, движение по мосту даже во время работы никто не закрывал. Заодно строители очистили от мусора и прилегающую прибрежную зону. 
 
Таких подвесных мостов в Болхове еще три. Со временем отремонтировать планируют все - как только появятся деньги. Куда сложнее с Джакелиевым мостом. Построенный еще в начале XIX века, он является памятником архитектуры, но находится в аварийном состоянии. 
 
Борис Скворцов, мэр г. Болхова: «Чтоб провести на нем работу, нужны специализированные организации со специализированной документацией, и разработка самой проектно-сметная документации потребует порядка миллиона рублей. Сразу найти такие деньги бюджет города не позволит». 
 
Пока руководство города внесло предложение в департамент госохраны культурного наследия закрыть его для движения автомобилей и оставить лишь для пешеходов.


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Татьяна Тимохина
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