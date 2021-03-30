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Главная » Новости

14:35, 30 марта 2021 года

На Орловщине 80 раз горела трава и мусор

Поджигателей уже начали штрафовать.


Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, по состоянию на сегодняшний день в Орловской области было зафиксировано 74 случая горения мусора и 6 фактов возгорания сухой травы. Поджигателям мусора и сухой растительности уже выписано штрафов на общую сумму в 24 тысячи рублей.

Первые случаи пала травы зарегистрированы в Орле. Об этом сообщила сегодня пресс-служба городской администрации.

Спасатели напоминают, что такие поджоги чреваты распространением пламени на окрестные дома или крупные лесные насаждения, поэтому за подобные действия предусмотрена уголовная и административная ответственность.

ГУ МЧС и мэрия Орла напоминают телефоны экстренных служб, куда следует обращаться по фактам поджога мусора и сухой травы:

• Службы спасения: 01, 101 или 112;
• Оперативный дежурный ЕДДС г. Орла: 43-37-35, 43-22-12, 76-40-93;
• Отдел по делам ГО и ЧС управления по безопасности мэрии г. Орла: 43-31-05.


Артём Ежаков
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