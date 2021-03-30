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14:44, 30 марта 2021 года

Орловцев приглашают увидеть старинные балалайки

Съемочная группа ГТРК «Орел» уже познакомилась и с самой выставкой, и с ее автором – собирателем и реставратором народных инструментов Павлом Корбанковым.


 Экспонаты из частной коллекции собирателя и реставратора старинных музыкальных инструментов Павла Корбанкова на время поселились в одном из залов Орловского краеведческого музея. Представленные балалайки относятся к началу и середине двадцатого века. Это не академические инструменты, на которых играют в оркестрах, а самые обычные, простые, деревенские балалайки. Но найти такой экземпляр сейчас уже архисложно.

Павел Корбанков, собиратель и реставратор балалаек: «Приходится, конечно, выискивать, покупать, ездить за ними в другие города, но сейчас уже некоторые люди, зная эту историю, начинают дарить».

Географически самый далекий экземпляр этой коллекции - балалайка из Пермского края. Есть инструмент и из Орловской губернии - именно на нем наигрывал Павел на открытии выставки.

Павел не только освоил игру на балалайке, но и создал реставрационную мастерскую, и теперь все инструменты, которые попадают к нему в руки, проходят через инструменты столярные. Многие из найденных экземпляров требуют ремонта, и Павел, успешно «лечит» старинные балалаечки, внешний вид которых изменился за три с половиной века.

До сих пор спорят, почему у инструмента такое название. То ли от тюркского слова бала - дитя. То ли от манеры играть - балакать, балагурить, бренчать. От этого же, наверное, и появилось несерьезное отношение к инструменту как к крестьянскому, мужицкому. Но в 20 веке балалайка с гордостью взошла на сцены концертных залов. Энтузиаст и собиратель Павел Корбанков сам будет сопровождать все экскурсии, на которых помимо инструментов представит еще и старинные книги, и фотографии.


Эва Стасюлевич
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