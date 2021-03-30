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14:50, 30 марта 2021 года Распространение коронавируса в Орловской области Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 30 марта.





Суточный прирост в Орловской области:



Орел – 18; Орловский район – 10; Дмитровский – 9; Покровский – 5; Урицкий и Новодеревеньковский – по 4; Верховский и Краснозоренский районы, а также Ливны – по 2; Болховский, Хотынецкий, Сосковский, Свердловский, Должанский, Ливенский, Залегощенский и Мценский – по 1.



По сообщению регионального оперативного штаба, накануне заразились 64 жителя региона, выздоровели – 58. Число погибших достигло отметки в 501 человека (+2 смерти за сутки).



Инфографика оперативного штаба









Артём Ежаков



