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15:30, 30 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Жители Орла могут войти в состав группы Общественного контроля за ремонтом дорог. Как это сделать - расскажем в «Вестях».



- В Болхове отремонтировали мост. По нему уже прошла наш корреспондент.



- В Орел привезли старинные балалайки. С самой выставкой, и с ее автором познакомилась съемочная группа ГТРК «Орел».



- В Орле зафиксированы первые случаи поджога сухой травы.



- Родителям одиннадцатиклассников сегодня предложено сдать ЕГЭ.



- Все - на коньки! Приверженцы роликов открыли сезон.



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