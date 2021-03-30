Главная » Новости



15:25, 30 марта 2021 года В реке Зуше утонула орловчанка ЧП произошло накануне в Мценском районе.





Погибшей оказалась женщина 1957 года рождения. Она провалилась под лед в 50 метрах от берега около населенного пункта Большое Лыково. Спасателей уведомили о ее гибели в районе 18:00. Для поиска и извлечения тела из воды потребовалась помощь водолазов. Прибывшим на место специалистам удалось достать труп из реки только сегодня, около 11:00. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители – сообщает сайт областного ГУ МЧС.



Фото пресс-службы областного ГУ МЧС









Артём Ежаков



