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15:58, 30 марта 2021 года На Орловщине половодье затопило 7 низководных мостов Это ровно половина от входящих в зону риска переправ.





По состоянию на вчерашний день в Орловской области ушли под воду 5 низководных переправ: в Орловском (н. п. Тайное), Мценском (н. п. Городище), Залегощенском (д. Орловка), Новосильском (д. Измайлово) и Ливенском (с. Воротынск) районах.



Сегодня список пополнили еще два моста в Мценском районе – возле н. п. Ивановский и Кикино.



С маршрутами объезда можно ознакомиться на сайте областного ГУ МЧС.



Фото пресс-службы областного ГУ МЧС









Артём Ежаков



