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16:39, 30 марта 2021 года В Орле начали чинить дороги горячим асфальтом О ходе ремонта сообщает пресс-служба мэрии.





В областной столице уже заключены 4 соглашения на проведение ремонта горячим асфальтом. По такой технологии, требующей стабильной температуры воздуха не ниже +10℃, проконтрактована починка 12 тыс. м² дорожного полотна в областной столице – для каждого района по 3 тыс. м². К латанию трасс горячим асфальтом сегодня приступили два подрядчика – ООО «ГорСтрой» и ИП Семенцов А. Н.



Параллельно с ремонтом горячим асфальтом в Орле начались работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и у властей уже появились претензии – накануне мэру Парахину не понравились установленные на Московском шоссе бордюры. ООО «Газ ресурс», отвечающее за объект, должно переделать их до того, как сюда начнут класть плитку. Пресс-служба мэрии сообщает, что объект находится на особом контроле, ведь тротуары под близлежащими железнодорожными мостами зиму не пережили.



Также было отмечено, что по гарантии в Орле предстоит восстановить 12 участков дорог.



Фото пресс-службы мэрии Орла









Артём Ежаков



