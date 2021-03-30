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16:58, 30 марта 2021 года

В Орле расследуют халатность с обеспечением детей лекарствами

Уголовное дело было возбуждено после публикаций в ряде СМИ.


Было установлено, что дети с редкими заболеваниями не получают нужные лекарства и лечебное питание на протяжении нескольких месяцев. Как сообщила сегодня пресс-служба областного СК, по фактам несвоевременного обеспечения детей препаратами возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

В данный момент проводятся необходимые следственные действия, в том числе и в отношении местного департамента здравоохранения. Правоохранители устанавливают ответственных должностных лиц и ищут потерпевших.

Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия в департаменте здравоохранения администрации Орловской области и иные следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе конкретных должностных лиц, причастных к нарушению прав детей-инвалидов. Продолжается работа по установлению всех потерпевших. Следствие принимает необходимые меры, направленные на восстановление нарушенных прав несовершеннолетних детей».
Ход расследования на личный контроль взял председатель СКР Александр Бастрыкин. Как сообщает главный сайт ведомства, Бастрыкин поручил орловскому СУ СК в полном объеме установить все обстоятельства произошедшего.




Татьяна Напольских
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