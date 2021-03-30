В Орле расследуют халатность с обеспечением детей лекарствами

|
|
|Главная » Новости
16:58, 30 марта 2021 года
В Орле расследуют халатность с обеспечением детей лекарствамиУголовное дело было возбуждено после публикаций в ряде СМИ.
Было установлено, что дети с редкими заболеваниями не получают нужные лекарства и лечебное питание на протяжении нескольких месяцев. Как сообщила сегодня пресс-служба областного СК, по фактам несвоевременного обеспечения детей препаратами возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
В данный момент проводятся необходимые следственные действия, в том числе и в отношении местного департамента здравоохранения. Правоохранители устанавливают ответственных должностных лиц и ищут потерпевших.
Ход расследования на личный контроль взял председатель СКР Александр Бастрыкин. Как сообщает главный сайт ведомства, Бастрыкин поручил орловскому СУ СК в полном объеме установить все обстоятельства произошедшего.
Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия в департаменте здравоохранения администрации Орловской области и иные следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе конкретных должностных лиц, причастных к нарушению прав детей-инвалидов. Продолжается работа по установлению всех потерпевших. Следствие принимает необходимые меры, направленные на восстановление нарушенных прав несовершеннолетних детей».
Татьяна Напольских