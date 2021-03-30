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17:19, 30 марта 2021 года В Орле опубликован проект следования маршруток по микрорайону «Зареченский» Градоначальник Юрий Парахин предложил жителям города обсудить эти изменения.





Мэр сообщил в социальных сетях, что схема «наиболее оптимальна и удобна как для жителей отдалённых улиц, так в дальнейшем – для школьников из нового образовательного учреждения».



Градоначальник добавил, что внедрение этого проекта потребует времени – необходимо поставить новые остановочные павильоны и место для стоянки автобусов на улице Емлютина.



Схема со страницы Юрия Парахина «ВКонтакте»







Артём Ежаков



