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18:51, 30 марта 2021 года

Александр Мисуркин планирует воспитывать в Орле бадминтонистов для олимпийской сборной

Этими планами он поделился с корреспондентом ГТРК «Орел» Анастасией Дороховой.


Орел вновь стал центром всероссийского бадминтона. Здесь впервые проходит Первенство России среди спортсменов до 19 лет. Всего в турнире принимают участие около 100 спортсменов из 20 регионов России. Сегодня они сражались в личном зачете. До 4 апреля им предстоит побороться за награды в командном турнире, а также в парных матчах.

Как рассказал президент Федерации бадминтона Орловской области Александр Мисуркин, в Орле планируют создать базу для воспитания бадминтонистов.

Александр Мисуркин, Герой России, президент Федерации бадминтона Орловской области: «Ближайшая цель - это строительство спортивного комплекса для школы олимпийского резерва, для того чтобы наш бадминтон имел свою базу, чтобы мы могли по настоящему качественно воспитывать своих спортсменов и, я надеюсь, будущих олимпийцев».



Анастасия Дорохова
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