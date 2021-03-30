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21:20, 30 марта 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орловское дело о нехватке лекарств для тяжелобольных детей - под контролем главы Следственного комитета страны.



- В Орле специалисты знают рецепт качественного асфальта. Мы побывали там, где делают будущее дорожное полотно. И заглянули в специальную лабораторию.



- Возвращение за парты. Сегодня мамы и папы школьников сдали экзамен по обязательному русскому.



- Александр Мисуркин планирует воспитывать в Орле бадминтонистов для олимпийской сборной. А пока в областном центре проходит Первенство России среди спортсменов до 19 лет.



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