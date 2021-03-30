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20:14, 30 марта 2021 года В Орле специалисты знают рецепт качественного асфальта Однако после зимы трещины и ямы на дорогах, по их мнению, явление неизбежное.





Орловские асфальтобетонные заводы возобновили работу после зимней спячки. Обороты пока небольшие - 30 тонн дорожно-строительной смеси в час. Но этого достаточно, чтобы работы по ямочному ремонту ускорились. Так что же такое горячий асфальт? И почему каждой весной на дорогах появляются новые ямы? Съёмочная группа ТГРК «Орел» смогла поговорить о причинах разрушения полотна на орловских дорогах с теми, кто асфальт производит, и кто его заказывает.



В асфальте любого типа и марки есть песок, щебень или гравий, битум и минеральный порошок. Меняется лишь процентное содержание компонентов. Технология производства асфальта тоже едина.



Александр Семенцов, предприниматель: «Попадает это всё в смесительную установку, куда добавляется битум. При температуре 160 градусов происходит смешивание материала. Битум подаётся горячий - 140 градусов, материалы нагреты до 160 градусов. Конечный продукт выходит от 150 до 160 градусов».

А ещё асфальт проходит множество лабораторных исследований. Сначала на предприятии проверяется всё сырьё, потом заказчик проверяет рецепт асфальта, затем проба для испытаний асфальта берётся прямо из кузова машины, после - вырубка образца из уже уложенного полотна, и последнее исследование - уже для приёмочной комиссии заказчика. Но почему же каждую весну асфальт буквально тает вместе со снегом? Как утверждают специалисты, во всём виноват климат.



Александр Семенцов, предприниматель: «Расширение - ничего тут удивительного. Если есть небольшая трещина, в неё попадает вода, она каждый день замерзает, каждый день она оттаивает».

Получается, что технология укладки асфальта при ремонте и строительстве орловских дорог тоже не нарушается, раз все они когда-то были приняты УКХ, Орёлгосзаказчиком и другими ведомствами. Но разрушительная вода всё равно находит щели в орловских дорогах.



Артем Москвичеков, первый заместитель начальника УКХ г. Орла: «Трещины образуются как от износа асфальта, так и от интенсивности движения, в том числе грузового транспорта, автобусов».

Городские чиновники сегодня предложили орловцам перейти от критики состояния дорог к делу, а именно лично следить за тем, как укладывают асфальт, в составе групп общественного контроля за дорожным ремонтом.



Войти в их состав может любой желающий, у кого есть образование в сфере дорожного строительства и желательно опыт работы. Заявки принимает администрация Орла до конца недели. В первый день, сегодня, подано три.





Антон Киселёв



