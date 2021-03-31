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8:40, 31 марта 2021 года

Ливенские учителя прививаются от коронавируса

Педагоги и руководители школ проходят вакцинацию, чтобы исключить риск заражения детей и коллег.


Как сообщает ТК «Принт-ТВ», прошла вакцинацию и директор ливенской гимназии Елена Киселева. Она - в числе тех, кто получил первый компонент «Спутника V».

Елена Киселёва, директор МБОУ Гимназия г. Ливны: «Если не заболею я, то и не заражу коллектив. Как было по новым санитарным правилам, которые действуют в этом году: если заболевает ребенок в классе, то на карантин уходит класс; если заболевает руководитель учреждения, то на карантин может уйти все образовательное учреждение».

Всего в регионе полностью завершили вакцинацию больше 24 тысяч орловцев. Первый компонент получили почти 35 тысяч человек. В области развернуто 35 стационарных пунктов вакцинации в 28 медицинских организациях. Действуют 3 мобильных прививочных пункта, в Орле, Мценске и в Орловском районе, а также работает 31 мобильная бригада.


Мария Семак
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