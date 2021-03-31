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9:22, 31 марта 2021 года В Орле проходят соревнования по спортивной гимнастике Турнир посвящен памяти Владимира Сечкина. Участие принимают спортсмены из нескольких регионов России.





Сегодня – второй день соревнований. С 10:00 начнут свои выступления девочки. Ранее состоялся первый день мужских выступлений.



Турнир продлится до конца недели, зачет ведется как в отдельных упражнениях, так и по сумме многоборья.





Анастасия Дорохова



