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7:43, 31 марта 2021 года

В финал Всероссийской олимпиады школьников пробились 18 орловцев

Заключительный этап соревнований пройдет с 20 марта по 30 апреля.


Как сообщает сайт областного правительства, среди финалистов олимпиад ученики из Орла, Мценска, Орловского района, средней общеобразовательной Школы «Леонардо», гимназии № 1 ОГУ имени И. С. Тургенева. Они попробуют стать лучшими в русском языке, литературе, истории, праве, информатике, математике, обществознании, географии, экологии, биологии, физкультуре, технологии, французском, немецком, английском и китайском языках.

Татьяна Крымова, глава регионального департамента образования: «Всероссийская олимпиада школьников – важнейший элемент региональной системы общего образования. В этом году победителей регионального этапа стало больше – это хороший результат, нам нужно продолжать расширять охват участников. Желаю всем успешного участия в олимпиаде и в этом году!».



Артём Ежаков
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