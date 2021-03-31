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6:45, 31 марта 2021 года Орловчанка доверилась знакомой и лишилась денег Полицейские расследуют очередное хищение с банковского счета.





У 54-летней заявительницы с карты исчезли 29 тысяч рублей. Правоохранители подозревают, что к преступлению причастна 21-летняя знакомая потерпевшей. По предварительным данным, девушка помогла женщине оформить в интернете заказ на дисплей для телефона – для этого потерпевшая назвала свои платежные данные, а спустя время девушка воспользовалась этой полученной информацией и оплатила с карты женщины свои покупки.



На время расследования фигурантка отпущена под подписку о невыезде – сообщает сайт областного УМВД.





Артём Ежаков



