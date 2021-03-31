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7:57, 31 марта 2021 года Орловские приставы арестовали два «Кукурузника» Имущество удерживается по причине долгов хозяина самолетов.





«Кукурузники» принадлежит авиаорганизации, которая задолжала налоговикам и другому юридическому лицу в общей сложности 2 миллиона 600 тысяч рублей. Вовремя оплатить эту сумму организация не смогла, и приставы наложили арест на пару Ан-2, принадлежащих ей. Если это не возымеет эффекта, бипланы пустят с молотка – сообщает сайт областного УФССП.



Фото пресс-службы УФССП по Орловской области





Артём Ежаков



