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5:49, 31 марта 2021 года

Орловский прокурор проведет встречу с дольщиками

Личный прием Владислава Малкина состоится 2 апреля в 9:00.


По информации пресс-службы областной прокуратуры, тематическое мероприятие будет посвящено вопросам соблюдения законодательства в сфере долевого участия в строительстве жилья и соблюдения прав дольщиков. Прием состоится в здании орловской прокуратуры по адресу: улица Красноармейская, № 17А.

Записаться на личный приём и получить необходимую информацию можно по телефонам:
• 8 (486-2) 40-56-49: старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Елена Витальевна Калашник;
• 8 (486-4) 43-63-89, 8 (903) 637-14-95 – дежурный прокурор прокуратуры области.


Артём Ежаков
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