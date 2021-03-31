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4:50, 31 марта 2021 года Мэрия Орла опубликовала планы дорожного ремонта Ознакомиться с ними можно на официальном сайте городской администрации.





Для ознакомления с планами дорожного ремонта в областном центре желающим необходимо зайти на официальный сайт мэрии (www.orel-adm.ru), выбрать пункт «Деятельность», а затем в предложенных подпунктах выбрать «Дорожный ремонт».



На открывшейся странице размещены планы ремонта объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», планы ремонта горячим асфальтом, планы нанесения дорожной разметки и т. д.



Мэрия подчеркивает, что сроки могут меняться в зависимости от погоды. К примеру, ремонт горячим асфальтом может проводиться при температуре не меньшей, чем +10℃, сообщает сайт городской администрации.





Артём Ежаков



