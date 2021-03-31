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3:51, 31 марта 2021 года Весной в орловских лесах озеленят 69 гектаров Для этого подготовят 300 тысяч дубовых и сосновых сеянцев.





Работы по лесовосстановлению запланированы на территории 7 региональных лесничеств. Наиболее крупные высадки запланированы в Глазуновском и Ливенском районах. Отмечается, что этой весной дубрав в области станет больше, чем сосновых боров.



Как сообщает региональный информационный портал, лесовосстановление запланировано в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».





Артём Ежаков



