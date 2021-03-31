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9:49, 31 марта 2021 года В Орловской области огонь унес жизнь пенсионера ЧП произошло накануне, 30 марта.





Спасателей известили о возгорании деревянного жилого дома в селе Нетрубеж Колпнянского района в 06:05. Пламя полностью уничтожило здание изнутри – выгорело около 69 м² помещения. Внутри пожарные обнаружили тело мужчины 1960 года рождения. Причины случившегося и степень ущерба предстоит выяснить специалистам.



ПСЧ Орловской области за прошедшие сутки выезжали 16 раз, из них 11 на ликвидацию возгораний, большая часть из которых горение мусора и сухой травы, 5 на различные происшествия – сообщает сайт регионального ГУ МЧС.





Артём Ежаков



