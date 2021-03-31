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11:12, 31 марта 2021 года В микрорайоне «Болховский» в Орле появится школа Новую стройку анонсировал губернатор Клычков.





Возведение школы будет основываться на проекте образовательного учреждения на улице Зеленина в микрорайоне Зареченский (будет готова к концу ноября 2022 года, вместимость – 1 225 учеников). Сейчас власти ищут дополнительную помощь для строительства – готовятся обращения в федеральные органы, в частности – в Министерство просвещения, отмечает в своих социальных сетях глава региона.



Что касается школы на улице Зеленина, то её строительство уже ведется. В апреле рабочие продолжат работу с фундаментом, а на конец месяца запланировано бетонирование полов. Сейчас на объекте занято 70 человек.







Текущия стадия строительства школы на ул. Зеленина





Фото с личной страницы Андрея Клычкова «ВКонтакте»













Артём Ежаков



