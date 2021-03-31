Воронежский тренер отметил хорошую физическую форму орловских баскетболистов

Мужская баскетбольная сборная ОГУ имени Тургенева сыграет в плей-офф Ассоциации студенческого баскетбола. В минувший раунд наши спортсмены пробились через квалификационные игры. Какие факторы влияют на успешный исход игры, узнала съемочная группа ГТРК «Орел».

В финале квалификации за попадание в Лигу Белова баскетболисты ОГУ встретились с командой Воронежской академии ВВС. Стартовые минуты матча обещали равную игру. Но это продолжалось недолго. Свою роль сыграл опыт хозяев площадки. До очной встречи с воронежцами орловцы провели сезон в элитном дивизионе Ассоциации студенческого баскетбола.

Чтобы баскетбольный матч шел по правилам за ним следят два или три рефери в поле. Отдельную работу проводит судейский столик, где фиксируют все нарушения на площадки - то, что сами спортсмены называют фол. Вот их как раз таки у воронежцев было гораздо больше, чем у наших баскетболистов.

Евгений Ляпичев, тренер БК ВУНЦ ВВС (г. Воронеж): «Готовились под эту команду, но нам не хватило опыта. Мы не смогли совладать со своими эмоциями. Команда Орловского государственного университета физически лучше подготовлена, она опытнее, поэтому мы за ними не успевали».

Баскетболисты ОрелГУ нарушали мало, забивали много. Итоговый счет матча - 105:55. Лучше всех себя показал Даниил Плотников. Он забросил 19 очков и ни разу не сфолил. Оказалось, что у него был свой секрет.

Даниил Плотников, разыгрывающий БК «ОрёлГУ»: «Это секрет воронежской фирмы. Я же сам из Воронежа, и команда из Воронежа. Знал парней, знал, где надо подойти, где чуть отступить. Мы сейчас отлично сыграли, проходим дальше в Лигу Белова, попадаем на команду Нижнего Новгорода. Нужно уже нам показывать все свои силы».

Первый этап Лиги Белова Орел примет 9 и 10 апреля. Вместе с мужскими матчами пройдут и игры женских команд.