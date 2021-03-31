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11:30, 31 марта 2021 года

В Орловской области выявлено 62 случая коронавируса

В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.


По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 31 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 62 случая коронавирусной инфекции (всего – 32 432).

На лечении – 2 185 человек. Накануне выписан 61 орловец (всего – 29 746). Число умерших жителей региона осталось на вчерашней отметке в 501 летальный исход (0 смертей за сутки).

Суточная заболеваемость в России – 8 275 (всего – 4 545 095), число выздоровевших – 10 176 (всего – 4 166 172). Общее число летальных исходов – 98 850 (+ 408 случаев за сутки). На лечении – 280 073 человека.

Инфографика портала Стопкоронавирус.рф


Артём Ежаков
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