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11:30, 31 марта 2021 года В Орловской области выявлено 62 случая коронавируса В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 31 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 62 случая коронавирусной инфекции (всего – 32 432).



На лечении – 2 185 человек. Накануне выписан 61 орловец (всего – 29 746). Число умерших жителей региона осталось на вчерашней отметке в 501 летальный исход (0 смертей за сутки).



Суточная заболеваемость в России – 8 275 (всего – 4 545 095), число выздоровевших – 10 176 (всего – 4 166 172). Общее число летальных исходов – 98 850 (+ 408 случаев за сутки). На лечении – 280 073 человека.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



