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Главная » Новости

11:53, 31 марта 2021 года

В Орловской области более миллиона рублей направят в этом году на мероприятия по переселению соотечественников

Это почти в три раза больше, чем в 2020-м. Социальная адаптация и интеграция переселенцев обсуждалась на заседании Совета межнациональных отношений.


Благодаря этой программе за 7 лет в Орловскую область из-за рубежа переехало больше 4,5 тысяч человек. Уже в этом году желание переехать на Орловщину выразили 34 человека.
 
Кроме того, выделенные деньги будут направлены на единовременные выплаты участникам программы, соцпомощь, поддержку в трудоустройстве и оказание медуслуг. А также на оказание государственных услуг - в прошлом году иностранцам в общей сложности их было оказано больше 180 тысяч. Среди всех сфер жизни региона лидером по количеству иностранцев по-прежнему остаётся орловское студенчество.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «У нас на территории региона обучаются почти 4000 иностранных студентов из десятков стран мира. С учётом потенциала региона мы планируем серьёзно увеличить этот показатель. Работа в этом направлении продолжается, в том числе за счёт участия в реализации федерального проекта «Экспорт образования», а также расширения взаимодействия с Россотрудничеством».



Антон Киселёв
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